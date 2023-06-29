Стало известно о гибели раненного в перестрелке с вымогателями полицейского

В подмосковном Орехово-Зуево вымогатель открыл огонь по полицейским, один из них погиб

Один из полицейских, раненных в перестрелке с вымогателями возле Орехово-Зуево в Подмосковье, погиб. Об этом в четверг, 29 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, в ходе задержания четырех мужчин один из них выстрелил не менее пяти раз в сотрудников полиции. Один из них в результате нападения погиб. Также был ранен и задержан 26-летний подозреваемый. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изъяты пять гильз и иные предметы.

ЧП произошло днем 28 июня. Владелец автосервиса сообщил, что некие мужчины вымогают у него деньги за якобы некачественный ремонт машины. Когда полицейские прибыл на место, вымогатели открыли по ним огонь. В ходе завязавшейся перестрелки оба офицера получили ранения, им также удалось ранить в ногу одного из нападавших. Троим его подельникам удалось скрыться.