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10:21, 29 июня 2023Силовые структуры

Двое российских полицейских получили ранения в перестрелке с вымогателями

В Орехово-Зуеве между вымогателями и полицейскими произошла стрельба, три человека ранены

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ранения двух полицейских в ходе перестрелки. Об этом в четверг, 29 июня, в своем Telegram- канале сообщает издание Baza.

По данным издания, ЧП произошло 28 июня в городе Орехово-Зуево. Владелец автосервиса сообщил, что некие мужчины вымогают у него деньги за якобы некачественный ремонт машины. Когда экипаж полиции прибыл на место, вымогатели открыли по ним огонь. В ходе завязавшейся перестрелки, оба офицера получили ранения, им также удалось ранить в ногу одного из нападавших. Трем его подельникам удалось скрыться.

В настоящее время два полицейских и подозреваемых находятся в больнице. Им оказывается медицинская помощь, подельников вымогателя ищут.

28 июня сообщалось, что россиянин напал с ножом на защищавшего женщину полицейского и получил шесть лет колонии.

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    Владимир Седов
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