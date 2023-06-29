Двое российских полицейских получили ранения в перестрелке с вымогателями

В Орехово-Зуеве между вымогателями и полицейскими произошла стрельба, три человека ранены

В Московской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ранения двух полицейских в ходе перестрелки. Об этом в четверг, 29 июня, в своем Telegram- канале сообщает издание Baza.

По данным издания, ЧП произошло 28 июня в городе Орехово-Зуево. Владелец автосервиса сообщил, что некие мужчины вымогают у него деньги за якобы некачественный ремонт машины. Когда экипаж полиции прибыл на место, вымогатели открыли по ним огонь. В ходе завязавшейся перестрелки, оба офицера получили ранения, им также удалось ранить в ногу одного из нападавших. Трем его подельникам удалось скрыться.

В настоящее время два полицейских и подозреваемых находятся в больнице. Им оказывается медицинская помощь, подельников вымогателя ищут.

28 июня сообщалось, что россиянин напал с ножом на защищавшего женщину полицейского и получил шесть лет колонии.