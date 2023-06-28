Россиянин напал с ножом на защищавшего женщину полицейского и получил срок

Россиянин напал с ножом на защищавшего женщину полицейского и получил шесть лет колонии

В Комсомольске-на-Амуре россиянин получил срок за нападение на полицейского с ножом. Об этом в среду, 28 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета (СКР) России.

Как установил суд, 19 ноября 2021 года экипаж полиции прибыл на вызов к дому на улице Дикопольцева, где пьяный россиянин избивал женщину. Прибывший полицейский постарался успокоить дебошира и защитить женщину, но злоумышленник не унимался — пообещал всех убить, схватился за нож, а затем кинулся на офицера полиции. В ходе схватки он нанес колющее ранение в плечо.

Суд приговорил россиянина к шести годам колонии строгого режима.

Ранее в Забайкальском крае против 58-летнего россиянина возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.