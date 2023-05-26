Россиянина отправили в СИЗО за намеренно сбитого охотинспектора

Россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за намеренно сбитого им охотинспектора

В Забайкальском крае в отношении 58-летнего россиянина возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале 2023 года охотинспектор вместе с полицейскими участвовал в мероприятии по контролю автомобилей, проезжающих по территории охотничьих угодий. Заметив машину обвиняемого, инспектор подал жезлом знак об остановке. Водитель сбавил ход, а когда сотрудник приблизился, резко ускорился и намеренно сбил охотинспектора.

После ЧП злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшего госпитализировали. Полученные инспектором охотничьего надзора травмы, согласно заключению экспертов, расцениваются как вред здоровью средней тяжести. По решению суда мужчину отправили в СИЗО.

Выяснилось, что происшествию предшествовал конфликт. В январе 2023 года обвиняемый угрожал охотинспектору убийством в помещении районного суда, где рассматривалось дело об административном правонарушении, связанном с нарушением обвиняемым правил охоты.

17 февраля в Санкт-Петербурге российские полицейские ранили напавшего на них с ножом мужчину.