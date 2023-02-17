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15:58, 17 февраля 2023Силовые структуры

Российские полицейские ранили напавшего на них с ножом мужчину

В Петербурге неадекватный мужчина напал с ножом на полицейских, им пришлось открыть огонь

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге неадекватный мужчина напал с ножом на полицейским, им пришлось открыть по нему огонь из табельного пистолета. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

ЧП произошло на набережной Строителей в Сестрорецке вечером 15 февраля. Прохожие вызвали полицейских, когда заметили подозрительного мужчину. Он странно себя вел и ходил с ножом.

Прибывшие силовики попросили неадекватного гражданина остановиться, но он сначала не отреагировал на их слова, а затем бросился бежать. Когда правоохранители его догнали, мужчина стал кидаться на них с ножом. Полицейские произвели предупредительные выстрелы из табельного оружия, но россиянин продолжал вести себя агрессивно. Тогда силовики выстрелили три раза ему в ногу, а затем вызвали бригаду скорой помощи.

Раненого мужчину госпитализировали.

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Любовь Ширижик
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