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20:41, 21 марта 2024Силовые структуры

Следователи потребовали арестовать россиянина за попытку расправы над фельдшером

В Москве следователи требуют арестовать мужчину за попытку убить фельдшера
Начало событий в новости В Москве пенсионер выстрелил в прибывшего к нему на вызов фельдшера

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи потребовали арестовать 67-летнего мужчину за попытку расправы с врачом скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в конце февраля фигурант неожиданно выстрелил из травматического пистолета фельдшеру в грудь. На это сразу отреагировали другие сотрудники скорой помощи. Они пресекли действия обвиняемого.

Уточняется, что мужчина попытался расправиться с медработником на почве внезапно возникшей неприязни. Сейчас жизни врача ничего не угрожает.

Стрелок заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд.

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      Анна Габай
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