Следователи потребовали арестовать россиянина за попытку расправы над фельдшером

В Москве следователи требуют арестовать мужчину за попытку убить фельдшера

В Москве пенсионер выстрелил в прибывшего к нему на вызов фельдшера

Начало событий в новости В Москве пенсионер выстрелил в прибывшего к нему на вызов фельдшера

В Москве следователи потребовали арестовать 67-летнего мужчину за попытку расправы с врачом скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в конце февраля фигурант неожиданно выстрелил из травматического пистолета фельдшеру в грудь. На это сразу отреагировали другие сотрудники скорой помощи. Они пресекли действия обвиняемого.

Уточняется, что мужчина попытался расправиться с медработником на почве внезапно возникшей неприязни. Сейчас жизни врача ничего не угрожает.

Стрелок заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд.