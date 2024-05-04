ВСУ обстреляли Брянскую область

Богомаз: ВСУ обстреляли села Горожанка и Новые Юрковичи в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 4 мая Вооруженные силы Украины обстреляли села Горожанка и Новые Юрковичи. Он написал об этом в Telegram-канале.

Как указал глава региона, в результате атаки никто не пострадал. Было повреждено административное здание. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе была объявлена ракетная опасность. Он призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам, а также укрыться в помещениях.

Прежде украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов калибра 155 миллиметров. В 17:35 по Никитскому району Горловки выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, а в 20:40 — по Петровскому району Донецка.