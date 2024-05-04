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21:25, 4 мая 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам, а также укрыться в помещениях, где нет окон. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил глава области.

Спустя шесть минут тревога была отменена.

В субботу, 4 мая, в Белгороде прогремел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Помимо этого, были повреждены 30 частных жилых домовладений и 10 автомобилей.

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      Марина Совина
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