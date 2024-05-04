«Чудом все остались живы». Пять человек пострадали после мощного взрыва в Белгороде

Гладков: после взрыва в Белгороде пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что повреждены 30 частных жилых домовладений и 10 автомобилей, пожарные устраняют огонь.

Причины мощного взрыва Гладков не назвал, однако ранее сообщалось об атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гладков рассказал о ранениях жителей Белгорода

Гладков рассказал, что в результате взрыва пострадали пять человек. Одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, другая — осколочное ранение плеча, ушибленную рану височной области и закрытую черепно-мозговую травму, еще одна — закрытую черепно-мозговую травму. Также пострадали двое мужчин: один — множественные осколочные ранения головы и лица, а также закрытую черепно-мозговую травму, второй — ранения бедер и осколочное ранение кисти.

Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Слава Богу, ни у кого нет угрозы для жизни Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Ранее жители Белгорода сообщили об атаке на частный сектор города

Ранее в субботу, 4 мая, жители Белгорода сообщили о прилете в частный сектор города. По предварительной версии, удар пришелся по домам в районе улицы Раздобаркина, передает Telegram-канал Baza.

«Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьезные разрушения. Чудом все остались живы. С понедельника начнем делать замеры и приступим к восстановлению», — добавил губернатор, отметив, что выехал на место происшествия.

Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на местных жителей писал, что после очередного обстрела со стороны Украины над городом поднялся дым. До этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность.

Ранее ВСУ начали атаковать железнодорожную инфраструктуру России

Ранее сообщалось, что ВСУ начали наносить удары беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре в России. Так, в ночь 2 мая Украина атаковала тяговые и трансформаторные подстанции в двух регионах России. Сначала под удар попали тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области. Через 15 минут дроны ВСУ ударили по тяговым подстанциям и трансформаторным подстанциям на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области.

В результате ударов ВСУ на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение питания. Из-за этого оказались задержаны два железнодорожных состава, следующие из Москвы в Белгород и Льгов.