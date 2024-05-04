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15:36, 4 мая 2024Россия

Жилой дом загорелся после атаки ВСУ на Белгород

WarGonzo: жилой дом загорелся после атаки ВСУ на Белгород

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Жилой дом загорелся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Жители города сообщили о распространении дыма, поднимавшемся над Белгородом после очередного обстрела со стороны Украины. По данным ресурса, осколки, образовавшиеся в результате обстрела, попали в крышу дома, а также повредили фасады других построек в частном секторе.

4 мая в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — указывали власти. Спустя полчаса тревога была отменена.

Ранее ракетную опасность объявляли в городе 2 мая. В тот же день в области сработала система противовоздушной обороны. Как уточнили в Минобороны, около 10:30 военные уничтожили над регионом беспилотник самолетного типа, при помощи которого ВСУ попытались атаковать объекты на российской территории. Другие подробности не уточнили.

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      Олег Давыдов
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