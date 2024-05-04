В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщает мэрия города.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — указали власти.

Ранее ракетную опасность объявляли в городе два дня назад.

До этого в тот же день в области сработала система противовоздушной обороны. Как уточнили в Минобороны, около 10:30 утра военные уничтожили над регионом беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на российской территории. Другие подробности в Минобороны не уточнили.