Губернатор Гладков: в Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек

В Белгороде произошел взрыв, от которого пострадало пять человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выехал на место происшествия. Он сообщил, что, по предварительным данным, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, другая — ушибленную рану височной области, осколочное ранение плеча и также закрытую черепно-мозговую травму. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица и закрытую черепно-мозговую травму, второй — ранение бедер, осколочное ранение кисти и еще одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2. Гладков отметил, что угрозы их жизням нет.

В настоящее время повреждено 30 частных жилых домов и 10 автомобилей. Пожарные устраняют огонь.

В своем сообщении политик уточнил, что с понедельника правительство региона произведет замеры и приступит к восстановлению. Работа оперативников продолжается. Полицейские проводят подомовой обход.

