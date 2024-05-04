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16:18, 4 мая 2024Россия

В Белгороде произошел взрыв

Губернатор Гладков: в Белгороде произошел взрыв, пострадало пять человек

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгороде произошел взрыв, от которого пострадало пять человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выехал на место происшествия. Он сообщил, что, по предварительным данным, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, другая — ушибленную рану височной области, осколочное ранение плеча и также закрытую черепно-мозговую травму. Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица и закрытую черепно-мозговую травму, второй — ранение бедер, осколочное ранение кисти и еще одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2. Гладков отметил, что угрозы их жизням нет.

В настоящее время повреждено 30 частных жилых домов и 10 автомобилей. Пожарные устраняют огонь.

В своем сообщении политик уточнил, что с понедельника правительство региона произведет замеры и приступит к восстановлению. Работа оперативников продолжается. Полицейские проводят подомовой обход.

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      Анна Габай
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