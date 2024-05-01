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23:49, 1 мая 2024Бывший СССР

В Харькове прозвучал взрыв

«Страна.ua»: в Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leah Millis / Reuters

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, объявленной ранее. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Других подробностей в публикации не приводится.

До этого о взрыве в Харькове сообщалось утром в среду, 1 мая.

Ранее стало известно о мощном пожаре в Одессе, начавшемся «после прилета». По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», удар был нанесен по складу почты, где хранилось оборудование из недавних западных поставок.

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