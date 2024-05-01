В Харькове прозвучал взрыв
«Страна.ua»: в Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревогиСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, объявленной ранее. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.
Других подробностей в публикации не приводится.
До этого о взрыве в Харькове сообщалось утром в среду, 1 мая.
Ранее стало известно о мощном пожаре в Одессе, начавшемся «после прилета». По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», удар был нанесен по складу почты, где хранилось оборудование из недавних западных поставок.