В Харькове прозвучал взрыв

«Страна.ua»: в Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, объявленной ранее. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Других подробностей в публикации не приводится.

До этого о взрыве в Харькове сообщалось утром в среду, 1 мая.

Ранее стало известно о мощном пожаре в Одессе, начавшемся «после прилета». По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», удар был нанесен по складу почты, где хранилось оборудование из недавних западных поставок.