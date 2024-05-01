В Харьковской области объявлена воздушная тревога после взрыва

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о взрыве также подтвердили журналисты украинского издания «Общественное». Подробности инцидента не уточняются. При этом известно, что в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее в Харьковской области прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его данным, авиаудар был нанесен по объектам в Липцах, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Белгороду.

До этого стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. При этом в городе и подконтрольной ВСУ части Херсонской области не была объявлена воздушная тревога.