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12:00, 29 апреля 2024Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Ждем официальную информацию», — отмечается в заявлении.

При этом в городе и подконтрольной ВСУ части Херсонской области не объявлено воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне 27 апреля. В тот же день появилась информация о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По словам местных властей, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксировались перебои с водоснабжением.

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      Максим Габриелян
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