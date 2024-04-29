В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Ждем официальную информацию», — отмечается в заявлении.

При этом в городе и подконтрольной ВСУ части Херсонской области не объявлено воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне 27 апреля. В тот же день появилась информация о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По словам местных властей, в Криворожском районе с утра 27 апреля также фиксировались перебои с водоснабжением.