В Харькове прозвучали взрывы

Серия взрывов прозвучала в Харькове и Харьковской области

В Харькове и Харьковской области прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Предварительно, авиаудар был нанесён по объектам противника в Липцах, где войска режима оборудуют склады и откуда наносили удары по Белгороду», — рассказал военкор.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. При этом в городе и подконтрольной ВСУ части Херсонской области не объявлено воздушной тревоги.

Также о взрывах на северо-востоке Украины и в Полтавской области сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.