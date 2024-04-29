На северо-востоке Украины и в Полтавской области прогремели взрывы

Глава Полтавской ОВА Пронин рассказал о взрывах в регионе

На северо-востоке Украины и в Полтавской области раздались взрывы. Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

Пронин написал, что взрывы были слышны в Миргородском районе.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Эти данные отобразились в интерактивной карте на сайте министерства цифровой трансформации страны. Карта показала, что сигнал воздушной тревоги во этих регионах прозвучал около 12:00 по московскому времени.