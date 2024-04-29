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12:36, 29 апреля 2024Бывший СССР

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и других областях Украины

Фото: Vadim Ghirda / АР

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте министерства цифровой трансформации страны.

Карта показывает, что сигнал воздушной тревоги во всех вышеуказанных регионах прозвучал около 12:00 по московскому времени.

Во вторник, 29 апреля, стало известно о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. При этом в городе и подконтрольной ВСУ части Херсонской области не было объявлено воздушной тревоги.

В ночь на 29 апреля, воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины — Николаевской и Днепропетровской областях. В 04:14 по московскому времени сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, а через минуту в Днепропетровской.

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      Мария Черкасова
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