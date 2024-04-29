В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили тревогу

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, в 04:14 по московскому времени сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, а через минуту в Днепропетровской.

В воскресенье, 28 апреля, в нескольких украинских городах произошли взрывы. Они раздались в Киеве и Сумах, а также в подконтрольном Украине Запорожье.