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04:33, 29 апреля 2024Бывший СССР

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили тревогу

Фото: Leah Millis / Reuters

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, в 04:14 по московскому времени сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, а через минуту в Днепропетровской.

В воскресенье, 28 апреля, в нескольких украинских городах произошли взрывы. Они раздались в Киеве и Сумах, а также в подконтрольном Украине Запорожье.

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