Взрывы прозвучали в еще одном украинском городе

«Общественное»: в украинском городе Сумы произошли взрывы

В украинском городе Сумы прогремели взрывы. Об этом рассказали корреспонденты украинского издания «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось о взрыве в Киеве.

27 апреля Минобороны России доложило, что российские силы за неделю нанесли 35 высокоточных ударов по украинским военным и инфраструктурным объектам. Уточняется, что некоторые удары наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».