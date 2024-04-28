Взрывы прозвучали в еще одном украинском городе
«Общественное»: в украинском городе Сумы произошли взрывы
В украинском городе Сумы прогремели взрывы. Об этом рассказали корреспонденты украинского издания «Общественное» в Telegram-канале.
Подробности произошедшего пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.
Ранее сообщалось о взрыве в Киеве.
27 апреля Минобороны России доложило, что российские силы за неделю нанесли 35 высокоточных ударов по украинским военным и инфраструктурным объектам. Уточняется, что некоторые удары наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».