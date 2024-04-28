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22:06, 28 апреля 2024Бывший СССР

Взрывы прозвучали в еще одном украинском городе

«Общественное»: в украинском городе Сумы произошли взрывы

Фото: Leah Millis / Reuters

В украинском городе Сумы прогремели взрывы. Об этом рассказали корреспонденты украинского издания «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось о взрыве в Киеве.

27 апреля Минобороны России доложило, что российские силы за неделю нанесли 35 высокоточных ударов по украинским военным и инфраструктурным объектам. Уточняется, что некоторые удары наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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      Марина Совина
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