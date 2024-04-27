Минобороны России сообщило об ударах гиперзвуковыми ракетами по объектам Украины

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 35 высокоточных ударов по Украине

За минувшую неделю — с 22 по 27 апреля — Вооруженные силы (ВС) России нанесли 35 высокоточных ударов по расположенным на территории Украины военным и инфраструктурным объектам. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, часть ударов была совершена с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В МО уточнили, что ВС России наносили удары из точек морского и воздушного базирования, а также использовали беспилотники. «Поражены: объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего», — отчитались в МО.

Кроме того, ударам подверглись пункты дислокации иностранных наемников, состоящих в рядах Вооруженных сил Украины и скопления регулярных украинских формирований.

Всего же, по данным МО, с начала спецоперации российские войска сбили почти 600 самолетов и более 23 тысяч беспилотников, а также уничтожили более 21 тысячи единиц военной автомобильной техники.