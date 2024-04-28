Страна.ua: в Киеве прозвучал взрыв

В Киеве раздался взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Других подробностей в публикации не приводится.

Утром в воскресенье, 28 апреля, стало известно о взрыве в подъезде жилого дома в украинской столице. По предварительным данным, сдетонировала граната. В результате случившегося пострадали два человека.

В тот же день взрыв прогремел в подконтрольном Украине городе Запорожье. Также сообщалось о возможной угрозе баллистических ракет.