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08:19, 28 апреля 2024Бывший СССР

В подъезде жилого дома в Киеве взорвали гранату

ТСН: в Киеве два человека пострадали из-за взрыва гранаты в подъезде жилого дома

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подъезде жилого дома в Киеве прогремел взрыв. По предварительным данным, сдетонировала граната, сообщает телеканал ТСН.

«По предварительной информации, причина взрыва на правом берегу — подрыв гранаты в подъезде дома», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали два человека. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что на Украине военнослужащий взорвал гранату в съемной квартире. Взрыв прозвучал в квартире, которую арендовал солдат Нацгвардии Украины. По прибытии на место полицейские выяснили, что мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

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      Марина Совина
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