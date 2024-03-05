На Украине военный подорвался на гранате в съемной квартире

В Киевской области военный подорвался на американской гранате в съемной квартире

На Украине военнослужащий взорвал гранату в съемной квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 марта в одной из многоэтажек в городе Ирпень Киевской области. Взрыв прозвучал в квартире, которую арендовал солдат Нацгвардии Украины. По прибытии на место полицейские выяснили, что мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

«Предварительно он подорвался на гранате американского производства М-67», — уточняет «Политика Страны».

В квартире правоохранители обнаружили еще четыре гранаты и две дымовые шашки, а также более 860 патронов различных калибров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о несчастном случае при неаккуратном обращении с боеприпасами.

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