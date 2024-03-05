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17:03, 5 марта 2024Бывший СССР

На Украине военный подорвался на гранате в съемной квартире

В Киевской области военный подорвался на американской гранате в съемной квартире

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom

На Украине военнослужащий взорвал гранату в съемной квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 марта в одной из многоэтажек в городе Ирпень Киевской области. Взрыв прозвучал в квартире, которую арендовал солдат Нацгвардии Украины. По прибытии на место полицейские выяснили, что мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

«Предварительно он подорвался на гранате американского производства М-67», — уточняет «Политика Страны».

В квартире правоохранители обнаружили еще четыре гранаты и две дымовые шашки, а также более 860 патронов различных калибров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о несчастном случае при неаккуратном обращении с боеприпасами.

Ранее стало известно о детонации кассетного боеприпаса в Донецкой народной республике (ДНР). О происшествии рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, в числе пострадавших три ребенка, их состояние оценивалось как тяжелое.

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      Екатерина Грищенко
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