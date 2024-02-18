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17:47, 18 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР трое детей получили ранения в результате детонации кассетного боеприпаса

Пушилин: в результате детонации суббоеприпаса тяжело ранены трое детей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Пантелеймоновке в Донецкой народной республике (ДНР) трое детей получили тяжелые ранения в результате детонации кассетного боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По сообщению Пушилина, сегодня в результате детонации суббоеприпаса ранены мальчики 2012, 2013 и 2014 года рождения. Их состояние оценивается как тяжелое.

Помимо детей сегодня в ДНР получили ранения еще три мирных жителя, заявил Пушилин. По его словам, в Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения. В Горловке в результате детонирования ранее неразорвавшегося суббоеприпаса ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой народной республики (ДНР) попали в двухэтажный жилой дом. От обстрела пострадали трое взрослых и подросток 2009 года рождения.

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      Екатерина Улитина
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