Глава ДНР сообщил о гибели трех взрослых и подростка при обстреле ВСУ

Глава ДНР Пушилин: при обстреле Пантелеймоновки погибли 3 взрослых и подросток

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Пантелеймоновки в Донецкой народной республики (ДНР) погибли трое взрослых и подросток 2009 года рождения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По заявлению Пушилина, еще шесть мирных жителей получили ранения. При этом, нескольких жителей попавшего под обстрел дома удалось спасти.

«Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома в Пентелеймоновке (...) Во время разбора завалов спасены три человека», — рассказал глава ДНР.

Об обстреле Пантелеймоновки стало известно утром 17 февраля. По данным местных служб, удар был нанесен снарядами натовского калибра.