Украина выпустила по Горловке и Пантелеймоновке в ДНР снаряды натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке и Пантелеймоновке в Донецкой народной республике (ДНР) снаряды натовского калибра. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня.

По данным службы, всего ВСУ выпустили три снаряда 155-мм калибра. Уточняется, что обстрел произошел утром 17 февраля — около 6:20 по московскому времени.

Днем ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли села Грайворонского округа региона.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.