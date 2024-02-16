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22:38, 16 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли села в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли села Грайворонского округа
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Грайворонскому округу Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попали села Глотово и Безымено. Уточняется, что в результате произошедшего пострадал один человек, его госпитализировали. «Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия», — рассказал глава области.

Кроме того, добавил он, были повреждены линии электропередачи.

Ранее ВСУ атаковали село Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода, информацию подтвердил губернатор региона. По словам Гладкова, пострадавших нет.

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      Марина Совина
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