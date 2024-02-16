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14:59, 16 февраля 2024Россия

Гладков подтвердил обстрел белгородского села на границе с Украиной

Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села в приграничной зоне

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Колотиловка на границе с Украиной. Об этом он написал в Telegram.

В пятницу, 16 февраля, об обстреле этого населенного пункта сообщила мэрия Белгорода.

В результате атаки украинских войск никто не пострадал, подчеркнул губернатор. При этом в одном из частных домом осколком снаряда выбило окно, добавил глава региона.

Ранее в России вычислили расчет чешской реактивной системы залпового огня Vampire, из которой украинские войска обстреляли Белгород 15 февраля. В результате удара по жилым кварталам областного центра пострадали 19 человек, еще семерых спасти не удалось.

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      Алан Босиков
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