Обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire вычислили

Расчет чешской РСЗО Vampire, которая обстреляла Белгород 15 февраля, вычислили

Расчет чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, вычислили. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен российскими военными в районе Липцов [Харьковской области], ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», — сказал собеседник агентства.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля. Всего, по последним данным, в результате удара пострадали 19 человек, еще семерых, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли.

Четверых раненых доставили из Белгорода в Москву. В столицу перевезли двоих взрослых и двоих детей — их передали на лечение в федеральные клиники Минздрава. Врачи оценивают как тяжелое состояние двоих взрослых и ребенка, еще один несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.