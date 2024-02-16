Обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire вычислили
Расчет чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, вычислили. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
«Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен российскими военными в районе Липцов [Харьковской области], ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», — сказал собеседник агентства.
ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля. Всего, по последним данным, в результате удара пострадали 19 человек, еще семерых, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли.
Четверых раненых доставили из Белгорода в Москву. В столицу перевезли двоих взрослых и двоих детей — их передали на лечение в федеральные клиники Минздрава. Врачи оценивают как тяжелое состояние двоих взрослых и ребенка, еще один несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.