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11:45, 16 февраля 2024Россия

Обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire вычислили

Расчет чешской РСЗО Vampire, которая обстреляла Белгород 15 февраля, вычислили

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Расчет чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, вычислили. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен российскими военными в районе Липцов [Харьковской области], ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», — сказал собеседник агентства.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля. Всего, по последним данным, в результате удара пострадали 19 человек, еще семерых, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли.

Четверых раненых доставили из Белгорода в Москву. В столицу перевезли двоих взрослых и двоих детей — их передали на лечение в федеральные клиники Минздрава. Врачи оценивают как тяжелое состояние двоих взрослых и ребенка, еще один несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.

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      Анастасия Шейкина
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