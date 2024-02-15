Гладков уточнил число погибших и пострадавших при ракетном ударе по Белгороду

Гладков: при ракетном ударе по Белгороду погибли семь человек, 18 пострадали

При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду погибли семь человек, еще 18 пострадали. Уточненные данные сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, стало известно о смерти 80-летней пенсионерки. Губернатор выразил родным женщины соболезнования.

Кроме того, в больницу самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая женщина, рассказал Гладков. Четверых раненых, в том числе двоих детей, отпустили на амбулаторное лечение.

Губернатор добавил, что после ряда консультаций принято решение отправить двоих детей и двоих взрослых на лечение в Москву. «У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых — травмы конечностей», — написал Гладков.

Он подчеркнул, что остальные раненые остаются под контролем врачей в больницах Белгорода.

По неофициальным данным, число пострадавших достигло 25, однако эта информация властями не подтверждалась.

Ранее Гладков сообщил, что состояние шестерых пострадавших, получивших преимущественно осколочные ранения, оценивается как тяжелое, состояние еще девяти — как средней тяжести.

ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire днем 15 февраля. Под ракетный обстрел попали объекты гражданский инфраструктуры, включая стадион, торговый центр, жилые дома. Также зафиксирован прилет по территории одного из промышленных предприятий. Как заявили в Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.

