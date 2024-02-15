Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 15 февраля 2024Россия

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Гладков: шесть пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии

Фото: Reuters

После ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины по Белгороду в больницах остаются 17 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, шестеро пострадавших, преимущественно с осколочными ранениями, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще девяти человек оценивается как средней тяжести. «Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение», — рассказал Гладков.

Ранее стало известно, что один из детей, пострадавших при обстреле Белгорода, попал на операционный стол с осколком в животе. Еще один ребенок находится в больнице с травмой нижних конечностей.

Днем 15 февраля ВСУ нанесли по Белгороду ракетный удар из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Под обстрел попали жилые дома, торговый центр, школьный стадион и территория одного из промышленных предприятий. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки» В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки»В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
8 октября 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Сразу после обстрела очевидцы начали делиться снятыми ими записями. На одной из них, сделанной на видеорегистратор автомобиля, видно, как реактивный снаряд взрывается в нескольких метрах от дороги. Еще одно видео записано возле магазина «Магнит», попавшего под обстрел. На нем на фоне разбора завалов местными жителями слышны крики плачущей женщины: «Доченька моя!»

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Популярный в России блогер женится

      МИД России осудил обстрел Украиной Белгорода

      Российского актера заочно арестовали за призывы к терроризму

      В РПЦ отреагировали на намерение Лолиты восстановить храм в новом регионе

      Жительница рассказала о спасении из-под ракетного обстрела Белгорода

      Стали известны подробности о задержанных за диверсию российских подростках

      На Украине ликвидировали четвертого воевавшего за ВСУ чешского наемника

      Перечислены главные задачи Сырского на посту главкома ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше