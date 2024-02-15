Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Гладков: шесть пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии

После ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины по Белгороду в больницах остаются 17 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, шестеро пострадавших, преимущественно с осколочными ранениями, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще девяти человек оценивается как средней тяжести. «Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение», — рассказал Гладков.

Ранее стало известно, что один из детей, пострадавших при обстреле Белгорода, попал на операционный стол с осколком в животе. Еще один ребенок находится в больнице с травмой нижних конечностей.

Днем 15 февраля ВСУ нанесли по Белгороду ракетный удар из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Под обстрел попали жилые дома, торговый центр, школьный стадион и территория одного из промышленных предприятий. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.

Сразу после обстрела очевидцы начали делиться снятыми ими записями. На одной из них, сделанной на видеорегистратор автомобиля, видно, как реактивный снаряд взрывается в нескольких метрах от дороги. Еще одно видео записано возле магазина «Магнит», попавшего под обстрел. На нем на фоне разбора завалов местными жителями слышны крики плачущей женщины: «Доченька моя!»