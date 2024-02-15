Момент обстрела Белгорода попал на видео

Момент обстрела Белгорода сняли на видео

Момент обстрела Белгорода сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На снятых видеорегистратором кадрах видно, как снаряд взрывается в нескольких метрах от дороги, по которой движутся автомобили. После этого водитель резко увеличивает скорость, пытаясь как можно скорее уехать с места обстрела.

Украинские войска обстреляли Белгород 15 февраля. Перед этим глава региона Вячеслав Гладков объявил в Белгородском районе ракетную опасность.

По последним данным, в результате обстрела пострадали 19 человек. Обломок одной из ракет упал на городском стадионе.