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13:07, 15 февраля 2024Россия

Момент обстрела Белгорода попал на видео

Момент обстрела Белгорода сняли на видео

Момент обстрела Белгорода сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На снятых видеорегистратором кадрах видно, как снаряд взрывается в нескольких метрах от дороги, по которой движутся автомобили. После этого водитель резко увеличивает скорость, пытаясь как можно скорее уехать с места обстрела.

Украинские войска обстреляли Белгород 15 февраля. Перед этим глава региона Вячеслав Гладков объявил в Белгородском районе ракетную опасность.

По последним данным, в результате обстрела пострадали 19 человек. Обломок одной из ракет упал на городском стадионе.

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      Алан Босиков
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