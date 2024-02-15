Обломок ракеты ВСУ упал на стадионе Белгорода

Shot: один из обломков ракеты ВСУ упал на стадионе Белгорода, есть пострадавший

Один из обломков украинской ракеты упал на стадионе Белгорода, есть пострадавший, пишет Telegram-канал Shot.

Пострадавшему мужчине около 45 лет, на месте работает скорая помощь.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до десяти человек, погибли шесть человек. После ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден торговый центр на Харгоре и дома в частном секторе. Также зафиксирован прилет по стадиону школы на Спортивной улице.

15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, спуститься в укрытия.