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15:31, 15 февраля 2024Россия

Раненый в Белгороде ребенок попал на операционный стол с осколком в животе

В Белгороде оперируют пострадавшего при обстреле ребенка с осколком в животе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Один из детей, пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, сейчас находится на операции. Врачи пытаются извлечь из его живота осколок, пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в больнице также находится ребенок с травмой нижних конечностей. Еще двух детей отпустили домой после осмотра врачей.

Ранее в Минздраве России сообщили, что, по официальным данным, в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду пострадали 17 человек, в том числе четверо детей. Еще шестерых местных жителей спасти не смогли.

15 февраля Украина обстреляла Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Под удар попали жилые дома, торговый центр, школьный стадион и территория одного из промышленных предприятий. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.

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В сети также появились кадры с моментом обстрела Белгорода. На записи видно, как реактивный снаряд взрывается в нескольких метрах от автодороги, после чего водитель, сделавший запись, резко увеличивает скорость и уезжает, чтобы не попасть под удар. Еще одно видео сняли возле магазина «Магнит». На нем на фоне разбора завалов местными жителями слышны крики плачущей женщины, предположительно, потерявшей дочь.

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      Константин Лысяков
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