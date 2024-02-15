Минздрав заявил о шести погибших в Белгороде при украинском обстреле

Минздрав: в Белгороде шесть человек погибли при украинском обстреле

В Белгороде шесть человек погибли при украинском обстреле. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения России, передает ТАСС.

Представители ведомства отметили, что еще 17 человек получили ранения, среди них четверо детей.

Информации о состоянии пострадавших жителей Белгорода в Минздраве не раскрыли. Глава ведомства Михаил Мурашко поручил направить в Белгород бригаду врачей федеральных центров.