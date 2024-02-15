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14:20, 15 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли торговый центр и школьный стадион в Белгороде. Есть погибшие и пострадавшие

Гладков заявил о 5 погибших и 18 раненых в результате ракетной атаки на Белгород

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гражданские объекты в Белгороде. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ракетной атаки погибли пять человек (среди них один ребенок), еще 18 пострадали.

При этом Telegram-канала Shot утверждает, что число погибших выросло до девяти, а пострадавших — до 20. Среди тех, кого не удалось спасти, — двое детей, один из них — младенец, который был в коляске, второй — находился у школы №42.

Гладков рассказал о разрушениях после обстрела Белгорода

В результате удара ВСУ в городе оказались повреждены торговый центр (ТЦ) на улице Плеханова, дома в частном секторе и школа №42 на улице 60 лет Октября, также зафиксирован прилет по городскому стадиону.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

По словам Гладкова, в частных домовладениях и в нескольких квартирах многоэтажек выбиты стекла. Кроме того, повреждения получили автомобили, магазин и территория одного из промышленных предприятий.

В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Очевидцы описали первые минуты обстрела города

Жительница Белгорода, которая работает продавцом в одном из магазинов, рассказала о первых минутах обстрела города.

«Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Они [покупатели]) присели. Я говорю — убегайте. А куда тут бежать? Присели в углу, пересидели — мы все и покупательница с маленьким ребенком в коляске», — сообщила она.

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Женщина работает в магазине «Дары Белоруссии» через дорогу от торгового центра, который получил повреждения в результате атаки ВСУ. Когда начались взрывы, в магазине «стекла полетели», добавила очевидица случившегося.

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью РСЗО Vampire

15 февраля около 12:30 средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В это же время в Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. Гладков призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или же спуститься в укрытие тем, кто находится на улице.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На опубликованных Telegram-каналом Shot фотографиях можно увидеть, что обломки снарядов от РСЗО Vampire оказались разбросаны по всему Белгороду.

Украину обвинили в целенаправленном ударе по скоплению мирных жителей

Обстрел Белгорода является новым преступлением украинских военнослужащих. Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт — региона, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Он уверен, что ВСУ целенаправленно били по скоплению мирных жителей. Политик обратил внимание на то, что снаряды попали, в частности, в торговый центр и на школьный стадион.

Старовойт принес соболезнования горожанам и выразил готовность помочь жителям соседнего региона.

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      Варвара Кошечкина
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