«Законное право на оборону» Франция отказалась осудить удары ВСУ по Белгороду

МИД Франции отказался осуждать удары ВСУ по Белгороду, назвав их законными

Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Во время ежегодного брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по российскому городу с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону».

Есть (...) атакуемое государство — Украина, которая действует, осуществляя легитимную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН МИД Франции

При этом министерство оставило без ответа вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов при ударе по Белгороду.

Как мировая общественность отреагировала на удары по Белгороду?

После произошедшего верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения. Он указал, что стороны конфликта должны уважать международное право.

Помощник генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Халед Хиари призвал не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. Он подчеркнул, что ООН «однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села». По словам Хиари, подобные нападения «нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно».

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты полностью поддержало Киев, отказавшись осудить обстрелы Украиной Белгорода. С таким обвинением выступило постоянное представительство России при организации.

«Таким образом, Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты», — констатировали в российском представительстве.

В свою очередь бывший американский военный Джон Дуган назвал удар ВСУ по российскому приграничному городу провокацией.

По его словам, страны Запада понимают, что российская армия не будет нападать на мирных жителей, поскольку Москва наносит удары только по военной инфраструктуре. Дуган подчеркнул, что западные СМИ подавляют и скрывают информацию, которая поддерживает российскую сторону, и продвигает дезинформацию в пользу ВСУ.

При этом бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что уже в следующем году Украина перестанет существовать из-за обстрела Белгорода. «Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю», — сказал он.

В России пообещали ответить на удар ВСУ по Белгороду

30 декабря украинская армия ударила по центру Белгорода ракетами «Ольха» и РСЗО Vampireпо. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.

Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ и подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению.

Ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление против гражданского населения — безнаказанным не останется, сто процентов, сомнений быть не может

Владимир Путин президент России

Рассуждая о зеркальном ответе Киеву, Путин подчеркнул, что Москва «может ударить по площадям в Киеве или любом другом городе», однако делать этого не станет. Он напомнил, что в этих местах гуляют дети и матери с колясками. «Я понимаю, у меня у самого все кипит. (...) Но нам нужно так сделать, ударить по площадям?» — задал вопрос президент.

По словам главы государства, Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по военным объектам, в том числе по штабам, где принимаются решения, а также по местам скопления военнослужащих и наемников. Путин пообещал, что Россия нарастит такие удары, и отметил, что они достаточно чувствительны.

