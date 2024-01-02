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01:05, 3 января 2024Мир

В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду

УВКПЧ ООН: нужно защитить мирное население России и Украины

Фото: Chumakov Sergey/news.ru/Global Look Press

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели мирного населения в России и на Украине. Сообщение появилось в аккаунте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) X.

В сообщении говорится, что стороны конфликта должны уважать международное право.

С конца прошлого года украинская армия ведет обстрел Белгорода. Самый массированный случился 30 декабря, в результате погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

1 января президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале Вишневского охарактеризовал обстрел Белгорода как теракт и пообещал, что он не останется без ответа.

В Москве неоднократно заявляли, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и скоплениям украинских военнослужащих.

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      Марина Совина
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