В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду

УВКПЧ ООН: нужно защитить мирное население России и Украины

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели мирного населения в России и на Украине. Сообщение появилось в аккаунте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) X.

В сообщении говорится, что стороны конфликта должны уважать международное право.

С конца прошлого года украинская армия ведет обстрел Белгорода. Самый массированный случился 30 декабря, в результате погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

1 января президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале Вишневского охарактеризовал обстрел Белгорода как теракт и пообещал, что он не останется без ответа.

В Москве неоднократно заявляли, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и скоплениям украинских военнослужащих.