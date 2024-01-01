«У меня все кипит» Путин пообещал ответить на удар ВСУ по Белгороду

Президент России Путин назвал терактом удар ВСУ по Белгороду 30 декабря

Президент России Владимир Путин 1 января встретился с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского и прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду.

В беседе с участниками специальной военной операции российский лидер назвал терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ и подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению.

То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему — потому что под прикрытием двух ракет «Ольха» они ударили из систем залпового огня прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом Владимир Путин президент России

Путин пообещал ответ после теракта в Белгороде

Рассуждая о зеркальном ответе Киеву, Путин подчеркнул, что Москва «может ударить по площадям в Киеве или любом другом городе», однако делать этого не станет. Он напомнил, что в этих местах гуляют дети и матери с колясками. «Я понимаю, у меня у самого все кипит. (...) Но нам нужно так сделать, ударить по площадям?» — обратился президент к военному, поднявшему данную тему.

Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде 30 декабря Фото: Антон Вергун / РИА Новости

По словам Путина, Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по военным объектам, в том числе по штабам, где принимаются решения, а также по местам скопления военнослужащих и наемников. Президент пообещал, что Россия нарастит такие удары, и отметил, что они достаточно чувствительны.

Ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление против гражданского населения — безнаказанным не останется, сто процентов, сомнений быть не может Владимир Путин президент России

ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire 30 декабря

ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства в субботу, 30 декабря 2023 года. Обстрел города велся почти с самой границы Харьковской и Белгородской областей, после чего выполнявшие операцию подразделения ВСУ оперативно покинули позиции.

RT со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах сообщил, что приказ об ударе по Белгороду отдал лично президент Украины Владимир Зеленский. Такое поручение украинский лидер якобы дал начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову. Исполнителями, по утверждению RT, стал личный состав батальона «Кракен» под командованием Сергея Величко.

По факту обстрела было возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе и по статье 205 «Теракт».

Лицей №9, поврежденный в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ Фото: Павел Колядин / ТАСС

В город направлены сотрудники центрального аппарата Следственного комитета для проведения соответствующего расследования.

По последним данным, число жертв в результате удара достигло 25. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадали 109 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии. При этом, по данным МЧС России, 25 пострадавших, включая 6 детей, доставили в Москву спецбортом. В самом же Белгороде работают специалисты, наблюдающие за нетранспортабельными тяжелоранеными пациентами.

В Минобороны заявили об уничтожении участвовавших в организации обстрела Белгорода

Минобороны России отчиталось об ответе на обстрел Белгорода со стороны Украины. По данным российского оборонного ведомства, российские войска поразили бывший гостиничный комплекс «Харьков Палас» и военные объекты в Харькове.

В результате были уничтожены представители Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в организации удара по Белгороду. Там же находились до 200 иностранных наемников, которых хотели привлечь к проведению террористических рейдов в России.