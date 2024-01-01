Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло

Гладков: число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 25, умерла девочка

Число жителей Белгорода, погибших в результате обстрела центра города 30 декабря Вооруженными силами Украины (ВСУ), выросло до 25. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, 1 января в областной больнице скончалась четырехлетняя девочка, которая была в состоянии высокой степени тяжести с ранениями грудной клетки и внутренних органов. Эвакуировать ее в Москву с помощью санитарной авиации было невозможно из-за обильного кровотечения и ДВС-синдрома.

Гладков добавил, что 31 декабря за медицинской помощью обратились еще два человека, пострадавших в результате ракетного удара. Это женщина с открытым переломом пястной кости и мужчина с проникающим ранением глаза с инородным телом. Общее число раненых увеличилось до 109.