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14:54, 31 декабря 2023Россия

Мурашко сообщил о 22 пострадавших в тяжелом состоянии после удара по Белгороду

Мурашко: 22 пострадавших при ударе по Белгороду находятся в тяжелом состоянии

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Более двух десятков человек, пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по Белгороду, остаются в тяжелом состоянии. Сообщение главы Минздрава России Михаила Мурашко приводят «Известия».

Сейчас, по словам министра, в стационарах находятся 22 тяжелых пациента, всего медицинскую помощь получают109 человек.

Ранее МЧС России сообщило, что 25 пострадавших доставят в Москву спецбортом. При этом в Белгороде оставили специалистов для наблюдения за нетранспортабельными пациентами, отметил Мурашко.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Часть выпущенных по российской территории снарядов были перехвачены силами противовоздушной обороны.

31 декабря Минобороны России сообщило о нанесении ответного удара по украинским военнослужащим, причастным к атаке по Белгороду.

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      Алан Босиков
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