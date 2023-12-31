Пострадавших в Белгороде доставят в Москву спецбортом

25 пострадавших в Белгороде при обстреле ВСУ доставят в Москву спецбортом МЧС

25 человек, пострадавших в Белгороде при обстреле ВСУ 30 декабря, доставят в Москву спецбортом, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что самолет Ил-76 уже забрал пациентов из белгородских больниц и вылетел в столицу. Пострадавших сопровождают врачи из отряда «Центроспас», психологи и специалисты Минздрава РФ.

Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пострадавшими после обстрела числятся 109 человек, из них 25 — тяжелораненых, которых и готовились перевезти в федеральные клиники.