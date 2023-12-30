Число жертв обстрела Белгорода вновь увеличилось

Губернатор Гладков: число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 22

Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 22, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшими числятся 109 человек. «Из них 25 тяжело раненых готовимся перевезти в федеральные клиники», — сообщил Гладков.

Он также поблагодарил коммунальные службы и волонтеров, которые приводят улицы города в порядок.

Обстрел Белгорода велся с позднего вечера 29 декабря и прекратился днем 30 декабря. Для атаки на город, по данным Минобороны, использовались ракеты «Ольха» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства