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18:21, 30 декабря 2023Россия

Минобороны заявило об ударе по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire»

Минобороны РФ: Украина ударила по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire»

Фото: Antara Foto / Zabur Karuru / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire» чешского производства. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что ракеты и большая часть снарядов перехвачены, однако несколько снарядов и обломков ракет попали по Белгороду. Сообщается, что на данный момент известно о 12 погибших взрослых и двоих детях. Пострадали 108 человек.

Отмечается, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.

Первые сообщения об обстреле Белгорода появились днем 30 декабря. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что погибли двое детей. Позже в МЧС уточнили, что число погибших увеличилось.

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      Варвара Кошечкина
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