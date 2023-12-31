Минобороны раскрыло ответ на удар ВСУ по Белгороду

Минобороны: ВС России нанесли ответный удар после атаки ВСУ на Белгород

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам на Украине после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом сообщает Минобороны.

«Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети», — рассказали в ведомстве и отметили, что в ответ на эти действия российская армия ударила по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.

Так, был нанес удар по гостиничному комплексу «Харьков Палас», в котором находились представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании теракта в Белгороде. По данным Минобороны, там же располагались до двухсот иностранных наемников, которых планировали привлечь к терактам на приграничной с Украиной территории России.

В Минобороны также заявили о ликвидации представителей руководящего состава Службы безопасности Украины (СБУ), иностранных наемников и бойцов подразделения «Кракен».

Представители ведомства подчеркнули, что Россия наноси удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших при атаке на Белгород выросло до 24 человек. Он также добавил, что судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок.