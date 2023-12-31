Число погибших при атаке ВСУ на Белгород возросло до 24

Гладков: число погибших при атаке ВСУ на Белгород возросло до 24

В результате массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 24 человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. При атаке на город пострадали 108 человек, врачи оказывают им необходимую помощь.

Гладков также сообщил о разрушениях в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Ущерб все еще оценивается.

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Украинские ракетчики запустили снаряды почти с самой границы Харьковской и Белгородской областей, после чего оперативно покинули позиции. Число жертв могло было бы быть больше, если бы российские силы ПВО не сбили часть ракет.