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00:50, 31 декабря 2023Россия

Появились подробности обстрела Белгорода украинскими войсками

«Коммерсантъ»: обстрел Белгорода велся с территории Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обстрел Белгорода велся с территории Харьковской области. Подробности обстрела города рассказывает «Коммерсантъ».

С дальнего расстояния город был атакован ракетами «Ольха», РСЗО Vampire чешского производства вели обстрел почти с самой границы Харьковской и Белгородской областей, после чего оперативно покинули позиции.

Как пишет газета, число жертв обстрела могло было бы быть больше, если бы российские силы ПВО не сбили часть ракет.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе и по статье 205 «Теракт». В город для проведения расследования направлены сотрудники центрального аппарата СКР.

По последним данным, число жертв обстрела достигло 21. Повреждения получили 30 домов и 344 квартиры.

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      Марина Совина
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