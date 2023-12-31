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00:51, 31 декабря 2023Россия

Губернатор Белгородской области уточнил число погибших при обстреле ВСУ

Гладков: в результате обстрела в Белгороде погибли 18 взрослых и 3 детей
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород погибли 18 взрослых и трое детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что при обстреле также пострадали 110 человек, среди которых 17 детей. Тридцать человек находятся в тяжелом состоянии, в среднем — 63, рассказал глава региона.

Кроме того, добавил он, были повреждены, в частности, 30 многоквартирных домов, три частных дома, а также школа, лицей и детский сад. «Работы по оценке ущерба продолжаются», — написал Гладков.

Ранее стало известно, что по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.

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      Марина Совина
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