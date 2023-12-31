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16:34, 31 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о личном приказе Зеленского ударить по Белгороду

RT: президент Украины Зеленский лично отдал приказ об ударе ВСУ по Белгороду
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ о нанесении массированного удара по Белгороду 30 декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

По полученной журналистами информации, Зеленский лично приказал главе Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кириллу Буданову нанести удар по Белгороду. Исполнителем стал личный состав нацбатальона «Кракен» (террористическая организация, запрещенная на территории России) под командованием Сергея Величко.

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Информатор рассказал, что украинские военные атаковали российский город кассетными боеприпасами и чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire, после чего отступили в тыловые районы Харьковской области.

Ранее Минздрав России сообщил, что число пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря возросло до 131 человека. В ведомстве уточнили, что среди находящихся в тяжелом состоянии 25 человек, доставленных в Москву спецбортом МЧС, шесть детей.

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      Наталья Обрядина
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